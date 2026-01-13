El dólar presenta una cotización de 17.91 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 13 de enero de 2026, cifras que indican que la moneda bajó un -0.13% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.93 pesos y un mínimo de 17.91 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta dinámica sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar cambios en la oferta y demanda en el mercado.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 8.97%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que puede ser un signo de confianza en la economía.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.