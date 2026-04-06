El dólar cotiza a 17.83 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 6 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.25% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.92 pesos y un mínimo de 17.86 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -9.33%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una predominancia de descensos en su valor. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.80%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir apreciándose si las condiciones actuales se mantienen. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.