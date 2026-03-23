El dólar presenta una cotización de 17.98 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 23 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.41% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 17.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.68%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad se ha mantenido en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. En general, la tendencia parece ser de una ligera disminución en su valor. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.75%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva del Dólar podría estar impulsada por factores económicos favorables, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".