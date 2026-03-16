La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 16 de marzo de 2026 en México es de 17.87 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.46% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.95 pesos y un mínimo de 17.93 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.46%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.12%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también ha experimentado algunos aumentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.93%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.59%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un equilibrio en el mercado. Este comportamiento sugiere que la economía podría estar experimentando un fortalecimiento, lo que podría influir en decisiones de inversión y consumo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".