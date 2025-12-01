La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 1 de diciembre de 2025 en México es de 18.28 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.12% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.31 pesos y un mínimo de 18.29 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -9.69%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos, lo que indica una presión negativa en su valor. Sin embargo, también se registraron cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días refleja momentos de equilibrio, pero la predominancia de las caídas podría señalar un debilitamiento en la demanda de la moneda.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.71%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.65%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas.

En comparación con los días anteriores, esta tendencia al alza puede ser un indicativo de un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".