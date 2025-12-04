El dólar presenta una cotización de 18.28 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 4 de diciembre de 2025, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.3 pesos y un mínimo de 18.27 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.24%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que han mantenido el valor en niveles variables. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general indica una estabilidad relativa en el mercado.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.58%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la demanda del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".