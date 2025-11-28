La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025 en México es de 13.08 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.11% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.1 pesos y un mínimo de 13.08 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos y se mantuvo estable en ciertos momentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos fueron más frecuentes que los positivos.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.02%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.