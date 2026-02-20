La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en México es de 12.6 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.31% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.63 pesos y un mínimo de 12.6 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.54%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento de la moneda en el contexto económico actual. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al final del período. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la moneda experimentó varias caídas antes de recuperarse parcialmente. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.09%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.