El dólar canadiense cotiza a 12.94 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 4 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 2.24% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.97 pesos y un mínimo de 12.94 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 2.87%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.53% en su valor. Esta evolución refleja fluctuaciones significativas en el mercado cambiario. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también ha experimentado caídas. A pesar de las fluctuaciones, la moneda se ha mantenido relativamente estable en algunos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia ante las variaciones del mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 13.10%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.03%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".