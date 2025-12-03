La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en México es de 13.08 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.04% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.09 pesos y un mínimo de 13.09 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 0.14%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su cotización frente a las variaciones del mercado.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.98%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. La tendencia actual sugiere confianza en el mercado y podría atraer inversiones extranjeras.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede ayudarte a obtener un mejor trato.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro y no exhibir grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.