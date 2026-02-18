El dólar canadiense cotiza a 12.53 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 18 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.49% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.57 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.27%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. A pesar de un ligero aumento en dos ocasiones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.00%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.12%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía canadiense está en aumento, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país a corto plazo. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".