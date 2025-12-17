La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en México es de 13.05 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 13.06 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.93%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 13 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.86%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.68%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas.

Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta tendencia a futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".