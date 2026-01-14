El dólar canadiense presenta una cotización de 12.83 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 14 de enero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.68% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.84 pesos y un mínimo de 12.84 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.37%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó un ligero aumento en dos ocasiones. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.8 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.49%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en Canadá. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.