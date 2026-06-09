La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026 en México es de 12.49 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.52 pesos y un mínimo de 12.52 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.19%, pero en el último año su variación fue de -7.92%, lo que indica una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar. Pixabay

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: tras un leve avance inicial, encadenó cinco retrocesos, rebotó dos jornadas y volvió a caer al cierre, dejando un balance negativo.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.47%.

La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, impulsado posiblemente por factores económicos favorables.

Este aumento en el valor del Dólar canadiense podría ser un indicativo de un entorno económico más robusto, lo que podría atraer mayores inversiones y fomentar la confianza en la moneda.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas (verifica su registro en Banxico o CONDUSEF), evita vendedores callejeros, compara tipo de cambio y comisiones antes de aceptar, pregunta por el tipo efectivo (compra/venta) y el monto neto a recibir, lleva identificación oficial si te la solicitan y conserva el comprobante.

para finalizar, prioriza tu seguridad: realiza operaciones en horarios y zonas transitadas, cuenta el dinero frente al personal del establecimiento sin perderlo de vista, no exhibas grandes sumas en público, usa cajeros dentro de bancos o centros comerciales, habilita alertas de tu tarjeta y revisa movimientos y desconfía de ayudas o ofertas demasiado buenas para ser verdad.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".