El dólar canadiense presenta una cotización de 13.18 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 9 de diciembre de 2025, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.37% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.21 pesos y un mínimo de 13.18 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.78%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron descensos que indicaron cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos altibajos, el Dólar logró mantener una estabilidad en algunos momentos, lo que sugiere un comportamiento mixto en su cotización.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.83%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.