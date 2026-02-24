El dólar canadiense cotiza a 12.61 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 24 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.64% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.61 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.99%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con una ligera recuperación en los días intermedios, pero finalmente terminó con una caída general. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.06%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es relevante, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente favorable para su valorización en el corto plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.