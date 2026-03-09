El dólar canadiense cotiza a 13.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 9 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.58% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.29 pesos y un mínimo de 13.12 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 4.67%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.41% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas caídas. Sin embargo, la estabilidad se mantuvo en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con una tendencia general positiva. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 13.76%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.06%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía canadiense. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en los indicadores económicos. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.