El dólar canadiense cotiza a 12.8 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 6 de abril de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.85 pesos y un mínimo de 12.82 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.72%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos. A pesar de estos repuntes, la tendencia general indica una inestabilidad en su valor, con momentos de estabilidad que no lograron contrarrestar las caídas. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.40%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.