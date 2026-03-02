El dólar canadiense cotiza a 12.7 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 2 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.62 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 1.29%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.35% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos. A pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una presión hacia la disminución del valor del Dólar canadiense. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.55%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.93%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. Este comportamiento puede atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.