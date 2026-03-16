El dólar canadiense cotiza a 13.04 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 16 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.07% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.09 pesos y un mínimo de 13.09 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.77%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de algunas fluctuaciones y una ligera caída. A pesar de las variaciones, la moneda se mantuvo relativamente estable en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento mixto en el mercado. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.19%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.