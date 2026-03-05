El dólar canadiense cotiza a 12.95 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 5 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.18% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.96 pesos y un mínimo de 12.88 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 2.55%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un leve repunte y finalmente estabilizarse. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, reflejando posibles influencias económicas y políticas. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 12.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.93%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".