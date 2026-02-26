El dólar canadiense presenta una cotización de 12.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 26 de febrero de 2026, cifras que muestran que la moneda subió un 0.19% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.55 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.89%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con más días de disminución que de aumento. Sin embargo, también hubo momentos de estabilidad que sugieren cierta resistencia en su valor. En general, la fluctuación indica un comportamiento volátil en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.06%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es relevante, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente favorable para su valorización en el corto plazo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.