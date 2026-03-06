Este viernes, 6 de marzo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 13.1097 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1.67%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.11 pesos y un mínimo de 12.95 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 3.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.27% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su valor. en general, la tendencia parece ser positiva, aunque con altibajos notables. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 14.88%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad de la moneda también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.