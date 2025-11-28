Durante el cierre de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025, el dólar canadiense alcanzó los MXN 13.1, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.27% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve cambio del 0.03%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.86% en su cotización.

Fuente: narrativas-mx

En México, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos y se mantuvo estable en ciertos momentos. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos fueron más frecuentes que los positivos.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.02%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.