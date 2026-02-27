La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.63 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 27 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.62% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.74%, mientras que en el último año ha mostrado una variación del -9.84% en su cotización. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de cinco descensos. sin embargo, también se registraron tres aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, el dólar canadiense ha logrado recuperarse en varias ocasiones, reflejando un comportamiento fluctuante en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.06%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.