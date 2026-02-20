Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5143 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.39%. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.18%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el valor de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.38%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.09%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que no ha habido fluctuaciones significativas en su valor reciente. Esto podría reflejar una estabilidad en el mercado que favorece al Dólar canadiense. En general, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un fortalecimiento en su posición frente a otras monedas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía canadiense. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.