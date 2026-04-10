La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.51 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 10 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.67% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -2.47%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.90%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observó un ligero aumento en uno de los días, seguido de una nueva caída, lo que sugiere una inestabilidad en su valor. en general, la tendencia predominante ha sido de depreciación. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 5.31%, es menor que la volatilidad anual del 8.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense. El análisis de esta tendencia revela que factores como el aumento en los precios de las materias primas y un crecimiento en la inversión extranjera podrían estar impulsando el valor del Dólar canadiense. Esto podría generar un ambiente favorable para los exportadores canadienses y atraer más inversiones al país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.