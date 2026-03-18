La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 18 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.65% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13 pesos y un mínimo de 12.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.72%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en su valor. a pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general sugiere una presión a la baja en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 7.81%, es menor que la volatilidad anual del 8.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.