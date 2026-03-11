Durante el cierre de mercados de este miércoles, 11 de marzo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 13, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.04% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.03 pesos y un mínimo de 12.96 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.30%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual sigue siendo negativa. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un total de cinco descensos y cinco aumentos. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos hacia abajo y hacia arriba se equilibran, lo que podría reflejar factores económicos variables que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 15.93%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.16%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor. Esto sugiere que el Dólar canadiense se está fortaleciendo frente a otras monedas. La tendencia positiva observada en los últimos días podría ser el resultado de factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.