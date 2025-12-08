Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.1721 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.2 pesos y un mínimo de 13.15 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.74%, mientras que en el último año ha mostrado una variación del -7.87% en su cotización.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. sin embargo, también se registraron algunas caídas, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de estas fluctuaciones, el dólar logró mantener su valor en ciertos momentos, indicando una estabilidad relativa en medio de los cambios.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 6.24%, es menor que la volatilidad anual del 8.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza puede estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

Este aumento en la cotización del Dólar canadiense podría atraer inversiones y generar confianza en la economía canadiense.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.