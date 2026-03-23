Durante el cierre de mercados de este lunes, 23 de marzo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.96, cifra que refleja una variación de la moneda del -1.03% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.15 pesos y un mínimo de 13.05 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.34%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 6.78% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 14.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.38%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense refleja un contexto económico que podría ser beneficioso para los inversores y el comercio exterior. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.