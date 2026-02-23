Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.6106 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.59%. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.18%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.73% en su valor. Estas variaciones reflejan las fluctuaciones del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observó un ligero aumento en algunos momentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de estos altibajos, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en la economía. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 6.11%, es menor que la volatilidad anual del 8.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.