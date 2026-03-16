La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.93 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 16 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.93% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.10%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -7.28% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de algunas fluctuaciones y una ligera caída. a pesar de las variaciones, la moneda se mantuvo relativamente estable en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento mixto en el mercado. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 8.69%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia estable del Dólar canadiense en los últimos días refleja una confianza creciente en la economía canadiense, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.