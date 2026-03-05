Durante el cierre de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.97, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.35% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.99 pesos y un mínimo de 12.88 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 2.73%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.28% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un leve repunte y finalmente estabilizarse. esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, reflejando posibles influencias económicas y políticas. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 12.20%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.94%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense o de factores externos que están favoreciendo su valorización. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se trata de un movimiento temporal. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.