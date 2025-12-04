Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.0626 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.12 pesos y un mínimo de 13.1 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.10%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.06% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en su valor. a pesar de algunas estabilizaciones, el comportamiento general sugiere una presión a la baja en su cotización.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.88%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.96%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Dólar canadiense.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.