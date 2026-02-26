La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.57 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 26 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.26% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.61 pesos y un mínimo de 12.55 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.82% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con más días de disminución que de aumento. sin embargo, también hubo momentos de estabilidad que sugieren cierta resistencia en su valor. en general, la fluctuación indica un comportamiento volátil en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.93%, es menor que la volatilidad anual del 8.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.