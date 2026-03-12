La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.1 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 12 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.22% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.14 pesos y un mínimo de 12.99 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.18%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 6.63% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. a pesar de algunos repuntes, la tendencia general fue de disminución, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 17.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.24%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se encuentra en ascenso. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es un factor clave para los inversores y el comercio internacional. El análisis sugiere que la tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables en el país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.