Durante el cierre de mercados de este viernes, 5 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.18, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.34% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.23 pesos y un mínimo de 18.23 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.68%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.79%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una cierta estabilidad en el mercado. esta fluctuación sugiere que, a pesar de los intentos de recuperación, la moneda ha enfrentado presiones que han mantenido su valor en niveles más bajos.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 2.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están más confiados en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos más amplios. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.