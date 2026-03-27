Este viernes, 27 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 18.1132 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.91%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.15 pesos y un mínimo de 17.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 1.13%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.54% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos y una estabilidad en algunos momentos. esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde los inversores están atentos a los cambios y posibles factores que puedan influir en el valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 10.46%, es mayor que la volatilidad anual del 8.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia al alza en la cotización del Dólar podría indicar una mayor confianza en la economía local, lo que a su vez podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el corto plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.