Durante el cierre de mercados de este viernes, 23 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.37, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.62% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.49%, mientras que en el último año su variación ha sido del -14.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con seis días de disminución y solo un día de aumento. esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, aunque la estabilidad en un día indica que podría haber momentos de equilibrio en el mercado. en general, la tendencia sugiere un debilitamiento del dólar en este período.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.51%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría indicar una inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en el mercado.

Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor demanda por la moneda, impulsada por expectativas de crecimiento económico o cambios en las políticas monetarias.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.4 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.