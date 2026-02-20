Durante el cierre de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.12, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.78% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.29 pesos y un mínimo de 17.23 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.27%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -15.05% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. a pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. esta situación podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en el dólar. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.53%, es menor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para los mercados. Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor confianza en la economía local o cambios en la política monetaria. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.