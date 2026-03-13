Durante el cierre de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.94, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.43% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.97 pesos y un mínimo de 17.83 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.78%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -10.70% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de las fluctuaciones, se observó una estabilidad en los últimos días, lo que sugiere un posible equilibrio en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 10.20%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.57%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia al alza en la cotización del Dólar podría indicar una mayor confianza en la economía local, lo que a su vez podría atraer inversiones extranjeras y mejorar la balanza comercial. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.