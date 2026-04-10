La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.3 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 10 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.4% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.37 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -3.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.93%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos, aunque estos fueron menos frecuentes. en general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado cambiario. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 7.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.88%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.