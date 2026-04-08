La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.45 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 8 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.45% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.76 pesos y un mínimo de 17.71 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.69%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. en general, la tendencia parece indicar una presión hacia la disminución del valor del dólar. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.7863%, es menor que la volatilidad anual del 8.8941%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.