Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.6605 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.35%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.71 pesos y un mínimo de 17.59 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.69%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. a pesar de algunos incrementos, la moneda experimentó más días de descenso, lo que sugiere una presión a la baja en su valor. en general, la estabilidad fue escasa, reflejando un mercado volátil. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 9.43%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.51%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversores. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.