Este martes, 9 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.1921 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.39%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una estabilidad en la parte final del período analizado. esta dinámica sugiere una posible consolidación en el mercado, aunque la predominancia de las caídas podría reflejar una presión a la baja en la demanda de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.36%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un contexto favorable para su valorización en el corto plazo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.