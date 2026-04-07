Este martes, 7 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.7309 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.2%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de una ligera caída. sin embargo, en los días posteriores, se observó una recuperación, aunque no logró mantener un nivel estable, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.86%, es menor que la volatilidad anual del 8.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. La tendencia establecida en los últimos días refleja un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría llevar a un mayor dinamismo en el mercado cambiario. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta situación. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.