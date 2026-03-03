Durante el cierre de mercados de este martes, 3 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.63, cifra que refleja una variación de la moneda del 1.86% en comparación con su costo en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.74%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 13.38% en su valor. Estas variaciones reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una predominancia de caídas en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 10.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.39%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Actualmente, la tendencia positiva podría ser un indicativo de un fortalecimiento en la economía local o un aumento en la demanda de la moneda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.