La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.17 en la sesión de cierre de mercados del martes, 24 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.59% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.23%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -14.31% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. a pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. la estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y posiblemente influenciado por factores económicos externos. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.36%, es menor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia establecida sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la economía en general. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.