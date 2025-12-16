Durante el cierre de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 17.95, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.2% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.31%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en los días de descenso. sin embargo, también se han registrado algunos días de estabilidad, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado. en general, la tendencia predominante ha sido de disminución, lo que podría indicar un ajuste en la demanda y la oferta de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.27%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía podría estar en aumento, lo que a su vez podría influir en decisiones de inversión y consumo en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.